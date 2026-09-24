Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722731
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
262
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
Страна производитель
Китай
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)
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