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Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
160
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710126
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
160
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
28
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
130

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877)

Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 с выходной мощностью 160 Вт предусматривает одновременную подачу энергии на несколько устройств. Для подключения кабелей на корпусе расположены 3 разъема USB Type-C и 1 USB Type-A.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 Space Gray (25877)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
160
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
28
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen X763 с выходной мощностью 160 Вт предусматривает одновременную подачу энергии на несколько устройств. Для подключения кабелей на корпусе расположены 3 разъема USB Type-C и 1 USB Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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