Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
140
Выходное напряжение (макс), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678574
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 140W USB-C Power Adapter
Зарядное устройство для телефонов Apple — это стильное и мощное решение для быстрой и эффективной подзарядки ваших устройств. Выполненное в элегантном белом цвете, оно гармонично впишется в интерьер любого помещения. Изготовленное из высококачественного пластика, устройство сочетает в себе прочность и легкость, гарантируя долговечность и удобство в использовании.
Суммарная выходная мощность этого зарядного устройства составляет впечатляющие 140 Вт, что позволяет значительно сократить время зарядки. Оно оснащено двумя портами для одновременной зарядки: одним стандартным USB и одним USB-C, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и аксессуаров.
Тип зарядного устройства — сетевое, что делает его надежным выбором для повседневного использования дома или в офисе. Это зарядное устройство идеально подходит для пользователей, которые ценят качество и эффективность, предлагая современное решение для повседневных задач подзарядки.
Зарядное устройство для телефонов Apple — это стильное и мощное решение для быстрой и эффективной подзарядки ваших устройств. Выполненное в элегантном белом цвете, оно гармонично впишется в интерьер любого помещения. Изготовленное из высококачественного пластика, устройство сочетает в себе прочность и легкость, гарантируя долговечность и удобство в использовании.
Суммарная выходная мощность этого зарядного устройства составляет впечатляющие 140 Вт, что позволяет значительно сократить время зарядки. Оно оснащено двумя портами для одновременной зарядки: одним стандартным USB и одним USB-C, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и аксессуаров.
Тип зарядного устройства — сетевое, что делает его надежным выбором для повседневного использования дома или в офисе. Это зарядное устройство идеально подходит для пользователей, которые ценят качество и эффективность, предлагая современное решение для повседневных задач подзарядки.
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