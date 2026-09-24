Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
5
Количество USB-A
1
Количество USB-C
4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
300
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656726
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Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD333 серого цвета обеспечивает мощность зарядки до 300 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 5 портов USB – 4 Type-C и Type-A.
Сетевое ЗУ Ugreen CD333 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Apple PD, Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 3.1, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 3 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD333 серого цвета обеспечивает мощность зарядки до 300 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 5 портов USB – 4 Type-C и Type-A.
Сетевое ЗУ Ugreen CD333 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Apple PD, Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 3.1, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 3 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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