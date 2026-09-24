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Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. купить с доставкой в Москве
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Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос.

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Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 5
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 6
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 7
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 8
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 9
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 10
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 11
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 12
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 13
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 14
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 15
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 16
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 17
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 18
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 5
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 6
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 7
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 8
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 9
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 10
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 11
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 12
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 13
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 14
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 15
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 16
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 17
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 18
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657495
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос.

Беспроводная зарядная панель Satechi Trio упрощает беспроводную зарядку с удобным местом для всех ваших устройств — так что вы никогда не будете без заряда.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос.




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная зарядная панель Satechi Trio упрощает беспроводную зарядку с удобным местом для всех ваших устройств — так что вы никогда не будете без заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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