Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710107
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Moon White (P10162705212-00)
Быстрое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro Fast Charger 100W вместо кремния он использует энергию нитрида галлия GaN – полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимальное количество места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, в том числе на работе или во время путешествий по всему миру. Совместим с розетками по всему миру, где стандарты напряжения варьируются от 100 до 240 В.
Инновационная технология охлаждения BCT и быстрая зарядка BPS 3.0 – это функции, которые производитель предлагает пользователям зарядных устройств. Хотя мощность зарядки очень высока, а время процесса зарядки сокращено до минимума, риск перегрева или повреждения оборудования отсутствует.
Быстрое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro Fast Charger 100W вместо кремния он использует энергию нитрида галлия GaN – полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимальное количество места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, в том числе на работе или во время путешествий по всему миру. Совместим с розетками по всему миру, где стандарты напряжения варьируются от 100 до 240 В.
Инновационная технология охлаждения BCT и быстрая зарядка BPS 3.0 – это функции, которые производитель предлагает пользователям зарядных устройств. Хотя мощность зарядки очень высока, а время процесса зарядки сокращено до минимума, риск перегрева или повреждения оборудования отсутствует.
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Moon White (P10162705212-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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