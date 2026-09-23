Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632245
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х12
Вес, г.
400
Описание товара Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A)
Адаптер питания USB?C мощностью 67 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Он совместим со множеством устройств и зарядных кабелей USB?C. Apple рекомендует использовать этот адаптер питания для зарядки MacBook Pro 13 дюймов (модели 2016 года и новее) и MacBook Pro 14 дюймов с чипом Apple M1 Pro. Зарядный кабель продаётся отдельно.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Адаптер
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Адаптер питания USB?C мощностью 67 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Он совместим со множеством устройств и зарядных кабелей USB?C. Apple рекомендует использовать этот адаптер питания для зарядки MacBook Pro 13 дюймов (модели 2016 года и новее) и MacBook Pro 14 дюймов с чипом Apple M1 Pro. Зарядный кабель продаётся отдельно.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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