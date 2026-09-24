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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) купить с доставкой в Москве
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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316)

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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 5
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 6
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 7
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 8
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 9
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 10
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 11
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 12
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 13
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 14
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 15
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 16
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 17
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 18
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 19
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 20
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 21
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 5
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 6
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 7
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 8
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 9
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 10
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 11
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 12
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 13
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 14
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 15
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 16
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 17
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 18
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 19
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 20
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 21
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710128
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х4
Вес, г.
90

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316)

Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 действует с выходной мощностью 15 Вт. Универсальная подставка одновременно вмещает для зарядки смартфон и наушники. Магнитное позиционирование упрощает установку смартфона на площадке в правильном положении.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 действует с выходной мощностью 15 Вт. Универсальная подставка одновременно вмещает для зарядки смартфон и наушники. Магнитное позиционирование упрощает установку смартфона на площадке в правильном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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