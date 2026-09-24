Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316)
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Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х4
Вес, г.
90
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 Space Gray (35316)
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 действует с выходной мощностью 15 Вт. Универсальная подставка одновременно вмещает для зарядки смартфон и наушники. Магнитное позиционирование упрощает установку смартфона на площадке в правильном положении.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W702 действует с выходной мощностью 15 Вт. Универсальная подставка одновременно вмещает для зарядки смартфон и наушники. Магнитное позиционирование упрощает установку смартфона на площадке в правильном положении.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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