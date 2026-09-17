Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
61
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189465
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Описание товара Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A
Надежный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A отлично подходит для зарядки устройств в домашних условиях или на работе. Он оборудован разъемом USB-C и выделяется мощностью в 61 Вт. Компактное и легкое устройство удобно помещается в любую сумку или рюкзак, что позволяет использовать данный аксессуар во время путешествий или в различных поездках.
Удобный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A предпочтительно использовать с MacBook Pro 13 дюймов. Кабель USB-C для подключения устройств необходимо приобрести отдельно. Аксессуар выполнен в белом цвете из качественного пластика, обладающего устойчивостью к внешним механическим повреждениям, что обеспечивает ему долгий срок эксплуатации.
Надежный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A отлично подходит для зарядки устройств в домашних условиях или на работе. Он оборудован разъемом USB-C и выделяется мощностью в 61 Вт. Компактное и легкое устройство удобно помещается в любую сумку или рюкзак, что позволяет использовать данный аксессуар во время путешествий или в различных поездках.
Удобный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A предпочтительно использовать с MacBook Pro 13 дюймов. Кабель USB-C для подключения устройств необходимо приобрести отдельно. Аксессуар выполнен в белом цвете из качественного пластика, обладающего устойчивостью к внешним механическим повреждениям, что обеспечивает ему долгий срок эксплуатации.
Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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