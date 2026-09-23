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Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray

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Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 1
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 2
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 3
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 4
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 5
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 6
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 7
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 8
Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 1
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 2
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 3
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 4
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 5
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 6
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 7
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 8
  • Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614432
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
610

Описание товара Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD328 на основе нитрида галлия. Компактные размеры и малый вес. Поддержка протоколов быстрой зарядки. Высокая энергоэффективность и низкое тепловыделение.

Отзывы о товаре Зарядное устройство UGREEN CD328 (90928) Space Gray




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD328 на основе нитрида галлия. Компактные размеры и малый вес. Поддержка протоколов быстрой зарядки. Высокая энергоэффективность и низкое тепловыделение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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