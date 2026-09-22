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Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый

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Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 1
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 2
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 3
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 4
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 5
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 6
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 7
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 8
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 9
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 1
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 2
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 3
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 4
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 5
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 6
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 7
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 8
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 9
  • Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722567
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Характеристики

Бренд
VLK
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, голубой
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
28x13.5x11.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х13
Вес, кг.
1.37

Описание товара Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый

Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 станет настоящим любимцем в каждом доме, ведь его характерной чертой является многофункциональность. С использованием всего одного прибора вы устраните складки с любимой одежды, нейтрализуете неприятные запахи и стойкие пятна на мебели, а также удалите пылевых клещей и бактерии, которые нередко населяют постельное белье. Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 удобно лежит в руке и не выскальзывает во время эксплуатации. Автономная работа представленной модели возможна на протяжении 15 минут. Нагрев воды из основного 0.3-литрового резервуара осуществляется всего за 35 секунд. Посредством механического переключателя производится регулировка интенсивности пара в зависимости от типа ткани и поставленных перед устройством задач. Насадка-щетка из комплекта станет настоящей палочкой-выручалочкой при необходимости удалить шерсть животных и волосы с любимых предметов гардероба.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый




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Характеристики
Бренд
VLK
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, голубой
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
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Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
28x13.5x11.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 станет настоящим любимцем в каждом доме, ведь его характерной чертой является многофункциональность. С использованием всего одного прибора вы устраните складки с любимой одежды, нейтрализуете неприятные запахи и стойкие пятна на мебели, а также удалите пылевых клещей и бактерии, которые нередко населяют постельное белье. Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 удобно лежит в руке и не выскальзывает во время эксплуатации. Автономная работа представленной модели возможна на протяжении 15 минут. Нагрев воды из основного 0.3-литрового резервуара осуществляется всего за 35 секунд. Посредством механического переключателя производится регулировка интенсивности пара в зависимости от типа ткани и поставленных перед устройством задач. Насадка-щетка из комплекта станет настоящей палочкой-выручалочкой при необходимости удалить шерсть животных и волосы с любимых предметов гардероба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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