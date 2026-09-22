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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722567
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Описание товара Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 1600Вт белый
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 станет настоящим любимцем в каждом доме, ведь его характерной чертой является многофункциональность. С использованием всего одного прибора вы устраните складки с любимой одежды, нейтрализуете неприятные запахи и стойкие пятна на мебели, а также удалите пылевых клещей и бактерии, которые нередко населяют постельное белье. Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 удобно лежит в руке и не выскальзывает во время эксплуатации. Автономная работа представленной модели возможна на протяжении 15 минут. Нагрев воды из основного 0.3-литрового резервуара осуществляется всего за 35 секунд. Посредством механического переключателя производится регулировка интенсивности пара в зависимости от типа ткани и поставленных перед устройством задач. Насадка-щетка из комплекта станет настоящей палочкой-выручалочкой при необходимости удалить шерсть животных и волосы с любимых предметов гардероба.
Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 станет настоящим любимцем в каждом доме, ведь его характерной чертой является многофункциональность. С использованием всего одного прибора вы устраните складки с любимой одежды, нейтрализуете неприятные запахи и стойкие пятна на мебели, а также удалите пылевых клещей и бактерии, которые нередко населяют постельное белье. Отпариватель ручной VLK Sorento 5100 удобно лежит в руке и не выскальзывает во время эксплуатации. Автономная работа представленной модели возможна на протяжении 15 минут. Нагрев воды из основного 0.3-литрового резервуара осуществляется всего за 35 секунд. Посредством механического переключателя производится регулировка интенсивности пара в зависимости от типа ткани и поставленных перед устройством задач. Насадка-щетка из комплекта станет настоящей палочкой-выручалочкой при необходимости удалить шерсть животных и волосы с любимых предметов гардероба.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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