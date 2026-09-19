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Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый

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Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 1
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 2
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 3
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 4
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 5
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 6
Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 1
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 2
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 3
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 4
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 5
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 6
  • Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370389
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35 мин
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
индикатор наличия воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
защита от накипи
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
4.2

Описание товара Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый

Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35 мин
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
индикатор наличия воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
защита от накипи
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
150
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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