Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9352
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2350
Максимальная подача пара, г/мин
50
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок",насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
голубой
Комплектация
отпариватель, защитная варежка, документация, упаковка
Мощность, Вт
2350
Максимальная подача пара, г/мин
50
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок",насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
37x25x38 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х27
Вес, кг.
7.7
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9352
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-9352 голубого цвета нагревается за 1 мин и может работать непрерывно до 1 ч. Модель оснащена 3-литровым баком для воды. Поддерживаются 4 режима отпаривания. При перегреве устройство отключается автоматически. Мощность отпаривателя – 2350 Вт.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
голубой
Комплектация
отпариватель, защитная варежка, документация, упаковка
Мощность, Вт
2350
Максимальная подача пара, г/мин
50
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок",насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
37x25x38 см
Страна производитель
Китай
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-9352 голубого цвета нагревается за 1 мин и может работать непрерывно до 1 ч. Модель оснащена 3-литровым баком для воды. Поддерживаются 4 режима отпаривания. При перегреве устройство отключается автоматически. Мощность отпаривателя – 2350 Вт.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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