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Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587

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Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 1
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 2
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 3
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 4
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 5
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 6
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 7
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 8
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 9
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 10
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 11
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 12
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 13
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 14
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2500
Максимальная подача пара, г/мин
130
Объём резервуара для воды
3.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
90
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
защитная накладка на утюжок
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 1
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 2
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 3
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 4
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 5
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 6
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 7
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 8
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 9
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 10
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 11
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 12
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 13
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 14
  • Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
13 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
голубой, черный
Комплектация
напольный блок, стойка с плечиками, вертикальная гладильная доска, защитная рукавица, насадка на утюжок, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
2500
Максимальная подача пара, г/мин
130
Объём резервуара для воды
3.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
90
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
защитная накладка на утюжок
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
2
Габариты
44.0x43.0x34.0 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.42х0.38
Вес, кг.
9.4

Описание товара Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587

Профессиональный напольный парогенератор высокого давления (5.5 бар) для домашнего и коммерческого применения. Прибор оснащен бойлером мощностью 2500 Вт, выдающим постоянный пар 95 г/мин. Оборудован вместительным съемным баком на 3.8 литра, складной вертикальной гладильной доской и плечиками. Способен непрерывно работать до 40 минут, эффективно дезинфицируя и разглаживая любые ткани.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
голубой, черный
Комплектация
напольный блок, стойка с плечиками, вертикальная гладильная доска, защитная рукавица, насадка на утюжок, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
2500
Максимальная подача пара, г/мин
130
Объём резервуара для воды
3.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
90
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
защитная накладка на утюжок
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
2
Габариты
44.0x43.0x34.0 см
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный напольный парогенератор высокого давления (5.5 бар) для домашнего и коммерческого применения. Прибор оснащен бойлером мощностью 2500 Вт, выдающим постоянный пар 95 г/мин. Оборудован вместительным съемным баком на 3.8 литра, складной вертикальной гладильной доской и плечиками. Способен непрерывно работать до 40 минут, эффективно дезинфицируя и разглаживая любые ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587 - стоимость товара 13600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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