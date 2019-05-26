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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 4
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 5
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 6
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 4
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 5
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 6
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 179038
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х38
Вес, кг.
8.3

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927

Отпариватель позволяет обрабатывать одежду и ткани, расположенные как горизонтально, так и вертикально. Одежда при этом может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927

26.05.2019
Элина

Достоинства:
Во-первых - Это действительно сокращается время затрачиваемое на глажку! Одну партию постиранного белья (загрузка машинки 4 кг) перегдаживаю за 15-20 мин. С утюгом уходил час.
Во-вторых, данная модель позволяет отпаривать одежду, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении! Скажу честно, мне удобнее по-старинке горизонтально, но у модели коротковата доска, для детских вещей она конечно идеальна, но для взрослых было бы удобнее, если производитель доработали модель, удлиннив доску буквально на 20 см и тогда этой модели не было б цены! Но я взрослые вещи отпариваю разложив на своей обычной гладильной доске.
В-третьих, отпариватель не портит одежду! Основной причиной покупки стал именно этот фактор, т.к. за последний месяц, утюгом пережгла много одежды, некоторые вещи до слёз жалко

Недостатки:
Для меня, самый основной недостаток данной модели, как писала выше, длина доски (нужно удлинить буквально на 20 см) , но думаю, производитель учтёт это и доработает модель.
Ну, и то что нужно постоянно покупать дистилированную воду, но это рекомендация производителя, для заботы о потребителе, чтоб продлить срок службы, и чтоб впоследствии не образовывалась накипь, которая имеет свойство плеваться и пачкать постиранную одежду.

Комментарий:
Отпариватель выбирала почти два месяца, металась между разными брендами и моделями, проштудировала кучу инфы и отзывов и ни капельки не жалею, что остановила свой выбор на модели KITFORT КТ-927. К покупке данную модель однозначно рекомендую, так как полностью справляется с поставленными задачами, и мне полностью заменил утюг!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель позволяет обрабатывать одежду и ткани, расположенные как горизонтально, так и вертикально. Одежда при этом может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.05.2019
Элина

Достоинства:
Во-первых - Это действительно сокращается время затрачиваемое на глажку! Одну партию постиранного белья (загрузка машинки 4 кг) перегдаживаю за 15-20 мин. С утюгом уходил час.
Во-вторых, данная модель позволяет отпаривать одежду, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении! Скажу честно, мне удобнее по-старинке горизонтально, но у модели коротковата доска, для детских вещей она конечно идеальна, но для взрослых было бы удобнее, если производитель доработали модель, удлиннив доску буквально на 20 см и тогда этой модели не было б цены! Но я взрослые вещи отпариваю разложив на своей обычной гладильной доске.
В-третьих, отпариватель не портит одежду! Основной причиной покупки стал именно этот фактор, т.к. за последний месяц, утюгом пережгла много одежды, некоторые вещи до слёз жалко

Недостатки:
Для меня, самый основной недостаток данной модели, как писала выше, длина доски (нужно удлинить буквально на 20 см) , но думаю, производитель учтёт это и доработает модель.
Ну, и то что нужно постоянно покупать дистилированную воду, но это рекомендация производителя, для заботы о потребителе, чтоб продлить срок службы, и чтоб впоследствии не образовывалась накипь, которая имеет свойство плеваться и пачкать постиранную одежду.

Комментарий:
Отпариватель выбирала почти два месяца, металась между разными брендами и моделями, проштудировала кучу инфы и отзывов и ни капельки не жалею, что остановила свой выбор на модели KITFORT КТ-927. К покупке данную модель однозначно рекомендую, так как полностью справляется с поставленными задачами, и мне полностью заменил утюг!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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