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Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый

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Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 1
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 2
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 3
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 4
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 5
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 6
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 7
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 8
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 9
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 10
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 11
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
80
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
отсутствуют
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 1
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 2
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 3
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 4
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 5
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 6
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 7
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 8
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 9
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 10
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 11
  • Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722559
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Характеристики

Бренд
Coolfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель, подставка, гладильная доска, документация, упаковка
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
80
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
отсутствуют
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Габариты
49.7x43.5x44 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х44
Вес, кг.
7.7

Описание товара Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый

Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый




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Характеристики
Бренд
Coolfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель, подставка, гладильная доска, документация, упаковка
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
80
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
отсутствуют
Развернуть
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Габариты
49.7x43.5x44 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Coolfort CF-3445 2200Вт черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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