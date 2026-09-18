Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
4.4
Описание товара Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA белый
Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.
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Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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