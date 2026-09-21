Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9357
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щетка-зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708941
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый, оранжевый
Комплектация
ворсовая щётка-зажим
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щетка-зажим
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
0.016
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
0.395x0.265x0.41 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х31
Вес, кг.
7
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9357
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9357
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый, оранжевый
Комплектация
ворсовая щётка-зажим
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щетка-зажим
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Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
0.016
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
0.395x0.265x0.41 м
Страна производитель
Китай
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9357
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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