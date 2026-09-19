Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 443905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
фиолетовый
Прочее
индикатор включения
Серия
Kitfort КТ-985
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 режима работы,режим самоочистки
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый
Ручной отпариватель Kitfort КТ-985-1 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
фиолетовый
Прочее
индикатор включения
Серия
Kitfort КТ-985
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 режима работы,режим самоочистки
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Развернуть
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Kitfort КТ-985-1 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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