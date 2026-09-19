Top.Mail.Ru
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 443905
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
фиолетовый
Прочее
индикатор включения
Серия
Kitfort КТ-985
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 режима работы,режим самоочистки
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый

Ручной отпариватель Kitfort КТ-985-1 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
фиолетовый
Прочее
индикатор включения
Серия
Kitfort КТ-985
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 режима работы,режим самоочистки
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Развернуть
Щетки и насадки
щетка для удаления ворсинок, универсальная щетка насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Kitfort КТ-985-1 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Kitfort КТ-985-1 фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...