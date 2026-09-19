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Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый

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Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 1
Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 2
Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 3
Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка для стрелок и щетка 2 в 1, защитная варежка
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 1
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 2
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 3
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412359
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
защита от перегрева
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
постоянная подача пара, 4 режима подачи пара, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка для стрелок и щетка 2 в 1, защитная варежка
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х36
Вес, кг.
4.4

Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый

Отпариватель подходит как для промышленного использования, в швейных цехах, так и для обеспечения домашнего комфорта, опрятного внешнего вида и чистой мебельной обивки.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Hyundai H-US02259 1800Вт белый/золотистый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
защита от перегрева
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
постоянная подача пара, 4 режима подачи пара, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
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Щетки и насадки
насадка для стрелок и щетка 2 в 1, защитная варежка
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель подходит как для промышленного использования, в швейных цехах, так и для обеспечения домашнего комфорта, опрятного внешнего вида и чистой мебельной обивки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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