Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
2180
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
80
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с подушечкой, насдка-утюг
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558214
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый
Благодаря мощному потоку пара отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее. Отпариватель КТ-9110 имеет 5 уровней подачи пара для самых разных видов тканей.
Благодаря мощному потоку пара отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее. Отпариватель КТ-9110 имеет 5 уровней подачи пара для самых разных видов тканей.
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый