Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378102
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х33
Вес, кг.
8.1
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970
Отпариватель Kitfort KT-970 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. Во время отпаривания одежда может висеть на вешалке отпаривателя, на обычной вешалке, подвешенной к отпаривателю, просто на вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. Гладильная доска облегчает и ускоряет процесс глажки. Одежда размещается на специальной вешалке и во время отпаривания прижимается к поверхности доски давлением пара или утюжком.
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Курьерская доставка в Москве
Отпариватель Kitfort KT-970 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. Во время отпаривания одежда может висеть на вешалке отпаривателя, на обычной вешалке, подвешенной к отпаривателю, просто на вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. Гладильная доска облегчает и ускоряет процесс глажки. Одежда размещается на специальной вешалке и во время отпаривания прижимается к поверхности доски давлением пара или утюжком.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Основные достоинства это трубка отпаривателя с пружиной поддержки, друзья говорили что это важно, шланг дольше прослужит, большой резервуар для воды (3,8 литра) и наличие гладильной доски. Удобные плечики, телескопическая трубка-держатель. Стильный внешний вид и очень мощная струя пара.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Долго выбирали отпариватель с соотношением ценакачествофункциональность. Выбор пал на Kitfort 970. Выглядит очень стильно, быстро готов отпаривать, буквально в течение минуты. Плечики с удобными держателями для брюк. Отлично отпаривает вещи, недостатков пока не обнаружили. Цена была со скидкой, в подарок был диспенсер для мыла. Однозначно рекомендую с учетом гладильной доски и большого резервуара для воды
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970
Достоинства:
Основные достоинства это трубка отпаривателя с пружиной поддержки, друзья говорили что это важно, шланг дольше прослужит, большой резервуар для воды (3,8 литра) и наличие гладильной доски. Удобные плечики, телескопическая трубка-держатель. Стильный внешний вид и очень мощная струя пара.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Долго выбирали отпариватель с соотношением ценакачествофункциональность. Выбор пал на Kitfort 970. Выглядит очень стильно, быстро готов отпаривать, буквально в течение минуты. Плечики с удобными держателями для брюк. Отлично отпаривает вещи, недостатков пока не обнаружили. Цена была со скидкой, в подарок был диспенсер для мыла. Однозначно рекомендую с учетом гладильной доски и большого резервуара для воды