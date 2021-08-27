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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970

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Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 1
Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 2
Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 3
Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 4
Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 5
Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 1
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 2
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 3
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 4
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 5
  • Отпариватель Kitfort KT-970 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378102
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х33
Вес, кг.
8.1

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970

Отпариватель Kitfort KT-970 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. Во время отпаривания одежда может висеть на вешалке отпаривателя, на обычной вешалке, подвешенной к отпаривателю, просто на вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. Гладильная доска облегчает и ускоряет процесс глажки. Одежда размещается на специальной вешалке и во время отпаривания прижимается к поверхности доски давлением пара или утюжком.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-970

27.08.2021
Сергей

Достоинства:
Основные достоинства это трубка отпаривателя с пружиной поддержки, друзья говорили что это важно, шланг дольше прослужит, большой резервуар для воды (3,8 литра) и наличие гладильной доски. Удобные плечики, телескопическая трубка-держатель. Стильный внешний вид и очень мощная струя пара.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Долго выбирали отпариватель с соотношением ценакачествофункциональность. Выбор пал на Kitfort 970. Выглядит очень стильно, быстро готов отпаривать, буквально в течение минуты. Плечики с удобными держателями для брюк. Отлично отпаривает вещи, недостатков пока не обнаружили. Цена была со скидкой, в подарок был диспенсер для мыла. Однозначно рекомендую с учетом гладильной доски и большого резервуара для воды



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort KT-970 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. Во время отпаривания одежда может висеть на вешалке отпаривателя, на обычной вешалке, подвешенной к отпаривателю, просто на вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. Гладильная доска облегчает и ускоряет процесс глажки. Одежда размещается на специальной вешалке и во время отпаривания прижимается к поверхности доски давлением пара или утюжком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.08.2021
Сергей

Достоинства:
Основные достоинства это трубка отпаривателя с пружиной поддержки, друзья говорили что это важно, шланг дольше прослужит, большой резервуар для воды (3,8 литра) и наличие гладильной доски. Удобные плечики, телескопическая трубка-держатель. Стильный внешний вид и очень мощная струя пара.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Долго выбирали отпариватель с соотношением ценакачествофункциональность. Выбор пал на Kitfort 970. Выглядит очень стильно, быстро готов отпаривать, буквально в течение минуты. Плечики с удобными держателями для брюк. Отлично отпаривает вещи, недостатков пока не обнаружили. Цена была со скидкой, в подарок был диспенсер для мыла. Однозначно рекомендую с учетом гладильной доски и большого резервуара для воды


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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