Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый
Hyundai H-HS02975 – это удобный ручной отпариватель, который быстро и бережно придаст лоску вашей повседневной одежде. После включения прибору нужно всего 30 секунд для подготовки к работе. Такое короткое время нагрева достигается благодаря мощности 1650 Ватт, используемой прибором. В отличие от громоздких аналогов, Hyundai H-HS02975 имеет эргономичный и компактный форм-фактор, поэтому идеален для поездок. Съёмная ёмкость с водой (объёмом 300 мл) находится прямо на корпусе отпаривателя и занимает мало места, а габариты и вес прибора делают его полностью портативным и превращают в незаменимую альтернативу тяжелому и неуклюжему утюгу. Данная модель отпаривает вещи одинаково эффективно и в вертикальном, и в горизонтальном положениях. Она оснащена двумя режимами подачи пара и автоматически отключается, когда вода заканчивается, что значительно продлевает срок работы Hyundai H-HS02975, не позволяя ему перегреваться. Максимальная мощность подачи пара – 30 грамм в минуту. Этого вполне хватит, чтобы привести в порядок даже аксессуар одежды из самой плотной ткани. Однако отпариватель отлично показывает себя с любыми материалами: шёлком, хлопком, синтетикой, льном. Даже с теми, что весьма капризны к уходу. Для этого Hyundai H-HS02975 оснащён антипригарным покрытием и щёткой-насадкой.
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