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Отпариватель ручной GARLYN GS-15 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной GARLYN GS-15

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Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 1
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 2
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 3
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 4
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 5
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 6
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 7
Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 1
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 2
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 3
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 4
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 5
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 6
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 7
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-15 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737119
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
мерный стакан
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х11
Вес, кг.
1

Описание товара Отпариватель ручной GARLYN GS-15

3в1: сухое глажение, вертикальное и горизонтальное отпаривание — быстро и легко!

Отзывы о товаре Отпариватель ручной GARLYN GS-15




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
мерный стакан
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
3в1: сухое глажение, вертикальное и горизонтальное отпаривание — быстро и легко!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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