Отпариватель PHILIPS STH3020/70
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
В наличии
Код товара: 737552
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2 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
зеленый
Комплектация
Отпариватель, чехол/сумка для хранения
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
2
Габариты
23 х 13,4 х 12,4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Отпариватель PHILIPS STH3020/70
Ручной отпариватель Philips мощностью 1000 Вт готов к работе всего за 30 секунд — удобно, когда нужно быстро привести одежду в порядок перед выходом. Максимальная подача пара 20 г/мин эффективно разглаживает складки, а регулировка подачи позволяет подобрать подходящий режим для разных задач. Резервуар объёмом 0,12 л рассчитан на оперативное отпаривание, а благодаря съёмной конструкции его легко наполнить водой. Вертикальное положение утюжка делает использование удобным, а сетевой шнур длиной 2 м обеспечивает свободу движений. Яркий зелёный цвет добавляет модели выразительности.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
зеленый
Комплектация
Отпариватель, чехол/сумка для хранения
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
2
Габариты
23 х 13,4 х 12,4 см
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Philips мощностью 1000 Вт готов к работе всего за 30 секунд — удобно, когда нужно быстро привести одежду в порядок перед выходом. Максимальная подача пара 20 г/мин эффективно разглаживает складки, а регулировка подачи позволяет подобрать подходящий режим для разных задач. Резервуар объёмом 0,12 л рассчитан на оперативное отпаривание, а благодаря съёмной конструкции его легко наполнить водой. Вертикальное положение утюжка делает использование удобным, а сетевой шнур длиной 2 м обеспечивает свободу движений. Яркий зелёный цвет добавляет модели выразительности.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель PHILIPS STH3020/70 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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