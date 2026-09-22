Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
12x30x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х12
Вес, кг.
1.15
Описание товара Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит
Ручной отпариватель RED SOLUTION HS760 — легкий и компактный отпариватель с постоянной подачей пара в 17,5 мл/мин. Идеален, чтобы быстро освежить одежду перед выходом: удалить заломы и складки, очистить от шерсти животных, ниток и волос. Нагревается всего за 30 секунд. В комплект входит специальная насадка-щетка.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
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Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
12x30x16 см
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель RED SOLUTION HS760 — легкий и компактный отпариватель с постоянной подачей пара в 17,5 мл/мин. Идеален, чтобы быстро освежить одежду перед выходом: удалить заломы и складки, очистить от шерсти животных, ниток и волос. Нагревается всего за 30 секунд. В комплект входит специальная насадка-щетка.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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