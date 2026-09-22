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Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит

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Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 1
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 2
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 3
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 4
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 5
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 6
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 7
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 8
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 9
Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 1
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 2
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 3
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 4
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 5
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 6
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 7
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 8
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 9
  • Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722565
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Характеристики

Бренд
red solution
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
12x30x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х12
Вес, кг.
1.15

Описание товара Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит

Ручной отпариватель RED SOLUTION HS760 — легкий и компактный отпариватель с постоянной подачей пара в 17,5 мл/мин. Идеален, чтобы быстро освежить одежду перед выходом: удалить заломы и складки, очистить от шерсти животных, ниток и волос. Нагревается всего за 30 секунд. В комплект входит специальная насадка-щетка.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Red Solution HS760 1000Вт серый/графит




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Характеристики
Бренд
red solution
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
12x30x16 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель RED SOLUTION HS760 — легкий и компактный отпариватель с постоянной подачей пара в 17,5 мл/мин. Идеален, чтобы быстро освежить одежду перед выходом: удалить заломы и складки, очистить от шерсти животных, ниток и волос. Нагревается всего за 30 секунд. В комплект входит специальная насадка-щетка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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