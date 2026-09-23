Отпариватель ручной GARLYN GS-20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737120
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Характеристики
Бренд
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Отпариватель ручной GARLYN GS-20
Ручной отпариватель Garlyn весит всего 1,1 кг — его удобно держать даже при длительной работе. Благодаря длине сетевого шнура 1,8 м вы легко дотянетесь до штор или одежды на вешалке. Белый цвет придаёт устройству стильный современный вид. Отпариватель уверенно справляется с гладкой, быстрой подачей пара до 25 г/мин, а мощность 1200 Вт обеспечивает быстрый результат. Возможность использовать прибор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении даёт больше свободы для ухода за разной одеждой и текстилем.
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Бренд
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Garlyn весит всего 1,1 кг — его удобно держать даже при длительной работе. Благодаря длине сетевого шнура 1,8 м вы легко дотянетесь до штор или одежды на вешалке. Белый цвет придаёт устройству стильный современный вид. Отпариватель уверенно справляется с гладкой, быстрой подачей пара до 25 г/мин, а мощность 1200 Вт обеспечивает быстрый результат. Возможность использовать прибор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении даёт больше свободы для ухода за разной одеждой и текстилем.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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