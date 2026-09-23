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Отпариватель ручной GARLYN GS-20 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной GARLYN GS-20

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Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 3
Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 1
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 2
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 3
  • Отпариватель ручной GARLYN GS-20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737120
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Отпариватель ручной GARLYN GS-20

Ручной отпариватель Garlyn весит всего 1,1 кг — его удобно держать даже при длительной работе. Благодаря длине сетевого шнура 1,8 м вы легко дотянетесь до штор или одежды на вешалке. Белый цвет придаёт устройству стильный современный вид. Отпариватель уверенно справляется с гладкой, быстрой подачей пара до 25 г/мин, а мощность 1200 Вт обеспечивает быстрый результат. Возможность использовать прибор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении даёт больше свободы для ухода за разной одеждой и текстилем.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной GARLYN GS-20




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Garlyn весит всего 1,1 кг — его удобно держать даже при длительной работе. Благодаря длине сетевого шнура 1,8 м вы легко дотянетесь до штор или одежды на вешалке. Белый цвет придаёт устройству стильный современный вид. Отпариватель уверенно справляется с гладкой, быстрой подачей пара до 25 г/мин, а мощность 1200 Вт обеспечивает быстрый результат. Возможность использовать прибор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении даёт больше свободы для ухода за разной одеждой и текстилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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