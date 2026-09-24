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The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка

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The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 1
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 2
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 3
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 4
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 5
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 6
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 7
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 8
The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Mountain Battles
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 1
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 2
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 3
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 4
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 5
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 6
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 7
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 8
  • The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637280319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Mountain Battles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Overglazed, Bang On, Night Of Joy, We're Gonna Rise, German Studies, Spark, Istanbul, Walk It Off, Regalame Esta Noche, Here No More, No Way, It's The Love, Mountain Battles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка

Героини альтернативного рока возвращаются: Ким и Келли Дил в расцвете сил. После изнурительного мирового турне с Pixies гранд-дама альтернативного рока не стала делать перерыв, а сосредоточилась на своей другой группе и записала 13 треков со своим давним продюсером Стивом Альбини, органично продолжая наследие их классических альбомов «Pod» и «Last Splash». «Mountain Battles» — классический альбом Breeders, вдохновлённый несравненным пронзительным вокалом Ким Дил. Как обычно, группа сознательно выбрала минимализм, записав альбом без компьютеров и цифровых технологий. Во времена пресного эмо-тоска «Mountain Battles» — небольшое откровение, показывающее современной молодёжи, что хорошие песни пишутся не подводкой, а душой и страстью. Мы можем радоваться, что The Breeders вернулись и остаются кем-то вроде последних хранителей инди-саунда, который мы так любим.

Отзывы о товаре The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637280319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Mountain Battles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Overglazed, Bang On, Night Of Joy, We're Gonna Rise, German Studies, Spark, Istanbul, Walk It Off, Regalame Esta Noche, Here No More, No Way, It's The Love, Mountain Battles
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Героини альтернативного рока возвращаются: Ким и Келли Дил в расцвете сил. После изнурительного мирового турне с Pixies гранд-дама альтернативного рока не стала делать перерыв, а сосредоточилась на своей другой группе и записала 13 треков со своим давним продюсером Стивом Альбини, органично продолжая наследие их классических альбомов «Pod» и «Last Splash». «Mountain Battles» — классический альбом Breeders, вдохновлённый несравненным пронзительным вокалом Ким Дил. Как обычно, группа сознательно выбрала минимализм, записав альбом без компьютеров и цифровых технологий. Во времена пресного эмо-тоска «Mountain Battles» — небольшое откровение, показывающее современной молодёжи, что хорошие песни пишутся не подводкой, а душой и страстью. Мы можем радоваться, что The Breeders вернулись и остаются кем-то вроде последних хранителей инди-саунда, который мы так любим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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