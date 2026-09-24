The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Breeders - Mountain Battles (0652637280319) виниловая пластинка
Героини альтернативного рока возвращаются: Ким и Келли Дил в расцвете сил. После изнурительного мирового турне с Pixies гранд-дама альтернативного рока не стала делать перерыв, а сосредоточилась на своей другой группе и записала 13 треков со своим давним продюсером Стивом Альбини, органично продолжая наследие их классических альбомов «Pod» и «Last Splash». «Mountain Battles» — классический альбом Breeders, вдохновлённый несравненным пронзительным вокалом Ким Дил. Как обычно, группа сознательно выбрала минимализм, записав альбом без компьютеров и цифровых технологий. Во времена пресного эмо-тоска «Mountain Battles» — небольшое откровение, показывающее современной молодёжи, что хорошие песни пишутся не подводкой, а душой и страстью. Мы можем радоваться, что The Breeders вернулись и остаются кем-то вроде последних хранителей инди-саунда, который мы так любим.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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