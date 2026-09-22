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Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка

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Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 7
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 8
Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
...Featuring
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 7
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 8
  • Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722117
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[5099990986819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
...Featuring
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me, Virginia Moon (Feat. Norah Jones), Turn Them (Feat. Norah Jones), Baby It's Cold OutNorah Jones), Bull Rider (Feat. Sasha Dobson), Ruler Of My Heart (Feat. Norah Jones), The Best Part, Take Off Your Cool (Feat. Norah Jones), Life Is Better (Feat. Norah Jones), Soon The New Day (Feat. Norah Jones), Little Lou, Ugly Jack, Prophet John (Feat. Norah Jones), Here We Go Again, Loretta (Live 2004), Dear John (Feat. Norah Jones), Creepin' In (Feat. Dolly Parton), Court & Spark (Feat. Norah Jone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me, Virginia Moon (Feat. Norah Jones), Turn Them (Feat. Norah Jones), Baby It's Cold OutNorah Jones), Bull Rider (Feat. Sasha Dobson), Ruler Of My Heart (Feat. Norah Jones), The Best Part, Take Off Your Cool (Feat. Norah Jones), Life Is Better (Feat. Norah Jones), Soon The New Day (Feat. Norah Jones), Little Lou, Ugly Jack, Prophet John (Feat. Norah Jones), Here We Go Again, Loretta (Live 2004), Dear John (Feat. Norah Jones), Creepin' In (Feat. Dolly Parton), Court & Spark (Feat. Norah Jones), More Than This (Feat. Norah Jones), Blue Bayou (Feat. M. Ward) (Live In Austin)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[5099990986819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
...Featuring
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me, Virginia Moon (Feat. Norah Jones), Turn Them (Feat. Norah Jones), Baby It's Cold OutNorah Jones), Bull Rider (Feat. Sasha Dobson), Ruler Of My Heart (Feat. Norah Jones), The Best Part, Take Off Your Cool (Feat. Norah Jones), Life Is Better (Feat. Norah Jones), Soon The New Day (Feat. Norah Jones), Little Lou, Ugly Jack, Prophet John (Feat. Norah Jones), Here We Go Again, Loretta (Live 2004), Dear John (Feat. Norah Jones), Creepin' In (Feat. Dolly Parton), Court & Spark (Feat. Norah Jone
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me, Virginia Moon (Feat. Norah Jones), Turn Them (Feat. Norah Jones), Baby It's Cold OutNorah Jones), Bull Rider (Feat. Sasha Dobson), Ruler Of My Heart (Feat. Norah Jones), The Best Part, Take Off Your Cool (Feat. Norah Jones), Life Is Better (Feat. Norah Jones), Soon The New Day (Feat. Norah Jones), Little Lou, Ugly Jack, Prophet John (Feat. Norah Jones), Here We Go Again, Loretta (Live 2004), Dear John (Feat. Norah Jones), Creepin' In (Feat. Dolly Parton), Court & Spark (Feat. Norah Jones), More Than This (Feat. Norah Jones), Blue Bayou (Feat. M. Ward) (Live In Austin)


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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