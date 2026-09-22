Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Norah Jones - ...Featuring (5099990986819) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me, Virginia Moon (Feat. Norah Jones), Turn Them (Feat. Norah Jones), Baby It's Cold OutNorah Jones), Bull Rider (Feat. Sasha Dobson), Ruler Of My Heart (Feat. Norah Jones), The Best Part, Take Off Your Cool (Feat. Norah Jones), Life Is Better (Feat. Norah Jones), Soon The New Day (Feat. Norah Jones), Little Lou, Ugly Jack, Prophet John (Feat. Norah Jones), Here We Go Again, Loretta (Live 2004), Dear John (Feat. Norah Jones), Creepin' In (Feat. Dolly Parton), Court & Spark (Feat. Norah Jones), More Than This (Feat. Norah Jones), Blue Bayou (Feat. M. Ward) (Live In Austin)
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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