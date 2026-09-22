Hank Mobley - Soul Station (Coloured) (0602465117400) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Soul Station
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722111
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Soul Station
Жанр
Jazz
Трек-лист
Remember, This I Dig Of You, Dig Dis, Split Feelin’s, Soul Station, If I Should Lose You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hank Mobley - Soul Station (Coloured) (0602465117400) виниловая пластинка
Soul Station — альбом американского джазового тенор-саксофониста Хэнка Мобли, записанный 7 февраля 1960 года и выпущенный на Blue Note в том же году. Soul Station — признанный шедевр Хэнка Мобли. Горячие, блестяще сконструированные соло Мобли имеют плавный звук и свободное ощущение. В то время к Мобли присоединились его товарищи по группе Уинтон Келли и Пол Чемберс, а также великолепный Арт Блейки. Настоящая классика. Джазовый критик Боб Блюменталь в 1999 году поставил «Soul Station» по значимости в один ряд с «Saxophone Colossus» Сонни Роллинза и «Giant Steps» Джона Колтрейна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Soul Station
Жанр
Jazz
Трек-лист
Remember, This I Dig Of You, Dig Dis, Split Feelin’s, Soul Station, If I Should Lose You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Soul Station — альбом американского джазового тенор-саксофониста Хэнка Мобли, записанный 7 февраля 1960 года и выпущенный на Blue Note в том же году. Soul Station — признанный шедевр Хэнка Мобли. Горячие, блестяще сконструированные соло Мобли имеют плавный звук и свободное ощущение. В то время к Мобли присоединились его товарищи по группе Уинтон Келли и Пол Чемберс, а также великолепный Арт Блейки. Настоящая классика. Джазовый критик Боб Блюменталь в 1999 году поставил «Soul Station» по значимости в один ряд с «Saxophone Colossus» Сонни Роллинза и «Giant Steps» Джона Колтрейна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hank Mobley - Soul Station (Coloured) (0602465117400) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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