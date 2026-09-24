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Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка

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Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 2
Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 3
Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722104
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Характеристики

Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch
Barcode
[0197189188817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pretending, Anything For Your Love, Bad Love, Running On Faith, Hard Times, Hound Dog, No Alibis, Run So Far, Old Love, Breaking Point, Lead Me On, Before You Accuse Me, Higher Power, Border Song, Forever, That Kind Of Woman
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка

«Journeyman» — одиннадцатый сольный студийный альбом Эрика Клэптона, выпущенный первоначально в 1989 году. Альбом стал дважды платиновым в США. «Deluxe Edition» вдыхает новую жизнь в легендарный альбом, включая три ранее не издававшихся трека с оригинальных сессий записи и дополнительный бонус-трек. Издание на виниле. Сингл «Bad Love» достиг первой позиции в американском рок-чарте и получил премию «Грэмми» за лучший мужской рок-вокал в 1990 году. «Pretending» также достиг первой позиции в рок-чарте годом ранее, оставаясь на вершине пять недель (песня «Bad Love» продержалась всего три недели). Сам Эрик Клэптон говорил, что Journeyman — один из его любимых альбомов.

Отзывы о товаре Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch
Barcode
[0197189188817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pretending, Anything For Your Love, Bad Love, Running On Faith, Hard Times, Hound Dog, No Alibis, Run So Far, Old Love, Breaking Point, Lead Me On, Before You Accuse Me, Higher Power, Border Song, Forever, That Kind Of Woman
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Journeyman» — одиннадцатый сольный студийный альбом Эрика Клэптона, выпущенный первоначально в 1989 году. Альбом стал дважды платиновым в США. «Deluxe Edition» вдыхает новую жизнь в легендарный альбом, включая три ранее не издававшихся трека с оригинальных сессий записи и дополнительный бонус-трек. Издание на виниле. Сингл «Bad Love» достиг первой позиции в американском рок-чарте и получил премию «Грэмми» за лучший мужской рок-вокал в 1990 году. «Pretending» также достиг первой позиции в рок-чарте годом ранее, оставаясь на вершине пять недель (песня «Bad Love» продержалась всего три недели). Сам Эрик Клэптон говорил, что Journeyman — один из его любимых альбомов.
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