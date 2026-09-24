Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eric Clapton - Journeyman - Deluxe (0197189188817) виниловая пластинка
«Journeyman» — одиннадцатый сольный студийный альбом Эрика Клэптона, выпущенный первоначально в 1989 году. Альбом стал дважды платиновым в США. «Deluxe Edition» вдыхает новую жизнь в легендарный альбом, включая три ранее не издававшихся трека с оригинальных сессий записи и дополнительный бонус-трек. Издание на виниле. Сингл «Bad Love» достиг первой позиции в американском рок-чарте и получил премию «Грэмми» за лучший мужской рок-вокал в 1990 году. «Pretending» также достиг первой позиции в рок-чарте годом ранее, оставаясь на вершине пять недель (песня «Bad Love» продержалась всего три недели). Сам Эрик Клэптон говорил, что Journeyman — один из его любимых альбомов.
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