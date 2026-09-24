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Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка

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Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка - фото 1
Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leo Blomov
Альбом (сингл)
Blomovinho
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка - фото 1
  • Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3760408020037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leo Blomov
Альбом (сингл)
Blomovinho
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praias do Norte, Uma Can??o Francesa, Venha Comigo, Estou Louco, Queridalice, Sob as Estrelas, O Fim dos Tempos, Ad?us, Beto Beto, Meu Amor, Feridas Anacr?nicas, Chorinho da Chuva
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка

LP-версия. Лео Бломов представляет свой третий альбом, Blomovinho, на лейбле Tricatel, вслед за двумя предыдущими альбомами, Carpe Noctem и L'Ermitage, выпущенными на лейбле Attitude. Этот альбом, воспевающий широко открытые пространства, природу и свободу, является данью уважения M?sica Popular Brasileira. «Это Бразилия, и, конечно, это не Бразилия, так же как великие Гай Кабей и Шон О'Хаган не являются Бразилией. Когда я слушаю «Sob As Estrelas», я также слышу Брайана Уилсона из «Busy Doin' Nothin» и Пэдди МакАлуна из «Cruel».

Отзывы о товаре Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3760408020037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leo Blomov
Альбом (сингл)
Blomovinho
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praias do Norte, Uma Can??o Francesa, Venha Comigo, Estou Louco, Queridalice, Sob as Estrelas, O Fim dos Tempos, Ad?us, Beto Beto, Meu Amor, Feridas Anacr?nicas, Chorinho da Chuva
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Израиль
Описание
LP-версия. Лео Бломов представляет свой третий альбом, Blomovinho, на лейбле Tricatel, вслед за двумя предыдущими альбомами, Carpe Noctem и L'Ermitage, выпущенными на лейбле Attitude. Этот альбом, воспевающий широко открытые пространства, природу и свободу, является данью уважения M?sica Popular Brasileira. «Это Бразилия, и, конечно, это не Бразилия, так же как великие Гай Кабей и Шон О'Хаган не являются Бразилией. Когда я слушаю «Sob As Estrelas», я также слышу Брайана Уилсона из «Busy Doin' Nothin» и Пэдди МакАлуна из «Cruel».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leo Blomov - Blomovinho (3760408020037) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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