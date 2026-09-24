Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722019
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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