Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка
Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели «Раскраски для взрослых». Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитMiles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитDylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитSimon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Security (Half Speed) (0884108004...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитCeltic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) в...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBlur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитSarah Chang & Orpheus Chamber Orchestra - Vivaldi - Four Seasons...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитDave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) винило...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBryan Ferry - In Your Mind (0602577227462) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка