Billie Holiday - Sings (8435723700982) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 721980
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Swing
Трек-лист
I Only Have Eyes For You, You Turned The Tables On Me, Blue Moon, Solitude, Blue Turning Grey Over You, Fair To Me), These Foolish Things, Easy To Love, You Go To My Head, East Of The Sun, Rocky Mountain Blues, Detour Ahead
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Sings (8435723700982) виниловая пластинка
После неудачной попытки записи с плотно подобранными составами и большими оркестрами со струнными инструментами, Билли Холидей подписала свой последний долгосрочный контракт с. Норманом Гранцем. Он представил её как звезду своими гастролями «Jazz at the Philharmonic» в середине и конце сороковых годов, и когда он подписал с ней контракт. в качестве записывающейся артистки в 1952 году, он попытался повторить магию небольших групп, которая была присуща её ранним работам. На альбоме «Billie Holiday Sings» ей аккомпанирует звездный секстет, в который входят Чарли Шейверс на трубе, Флип Филлипс на тенор-саксофоне, Оскар Питерсон на фортепиано и Барни Кессел на гитаре, среди прочих.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Swing
Трек-лист
I Only Have Eyes For You, You Turned The Tables On Me, Blue Moon, Solitude, Blue Turning Grey Over You, Fair To Me), These Foolish Things, Easy To Love, You Go To My Head, East Of The Sun, Rocky Mountain Blues, Detour Ahead
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
После неудачной попытки записи с плотно подобранными составами и большими оркестрами со струнными инструментами, Билли Холидей подписала свой последний долгосрочный контракт с. Норманом Гранцем. Он представил её как звезду своими гастролями «Jazz at the Philharmonic» в середине и конце сороковых годов, и когда он подписал с ней контракт. в качестве записывающейся артистки в 1952 году, он попытался повторить магию небольших групп, которая была присуща её ранним работам. На альбоме «Billie Holiday Sings» ей аккомпанирует звездный секстет, в который входят Чарли Шейверс на трубе, Флип Филлипс на тенор-саксофоне, Оскар Питерсон на фортепиано и Барни Кессел на гитаре, среди прочих.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Billie Holiday - Sings (8435723700982) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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