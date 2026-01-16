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Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K

2 Отзывы
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Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 1
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 2
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 3
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 4
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 5
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 6
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 7
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 8
Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 1
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 2
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 3
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 4
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 5
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 6
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 7
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 8
  • Телевизор QLED Samsung 55&quot; QE55Q7F5AUXRU черный 4K - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721900
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, центральный стенд, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.34х0.77х0.25
Вес, кг.
23.6

Описание товара Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K

**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU — качество и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких и реалистичных изображений с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU. Благодаря технологии Q-LED вы получите насыщенную цветовую палитру и высокую чёткость картинки. Диагональ экрана в 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. * **Комфортный просмотр:** современные технологии делают изображение чётким и плавным, а глаза при длительном просмотре — менее утомлёнными. * **Стильный дизайн:** телевизор гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!

Отзывы о товаре Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K

Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Снял одну звезду, так как без самсунг аккаунта работают только аналоговая антненна и входы HDMI, осиаьтные функции заблокированы.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизором очень довольны. Долго думали и выбирали, думали попробовать новые малоизвестные фирмы но, всё-таки склонились уже к привычному бренду. достаточно привычное меню и операционная система. Пользуемся только онлайн кинотеатрами, телевизионные программы смотрим только через них. долго думали о рациональности приобретения QLED, не прогадали. Хоть многие и пишут, что из бюджетного сегмента не стоит брать. Не соглашусь. Первое включение из коробки сначала опечалило, картинка размытая и не чёткая. Но после того как залез в меню и нашёл все настройки, были приятно удивлены. Фото делать смысла нет, оно не передаст насыщенность картинки. По умолчанию все настройки отключены. перевёл все настройки в авто режим, сделал тёплые цвета как для кино и о чудо. картинка чёткая и насыщенная, даже не на каналах в HD. Настроек очень много, слегка изменилось меню. Но всё очень понятно и доходчиво. Каждое меню с описанием, что нужно сделать и в какую сторону крутить. Не бойтесь, берите, не пожалеете. Производство Египет. Покупкой очень довольны. Всем рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, центральный стенд, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU — качество и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких и реалистичных изображений с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU. Благодаря технологии Q-LED вы получите насыщенную цветовую палитру и высокую чёткость картинки. Диагональ экрана в 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. * **Комфортный просмотр:** современные технологии делают изображение чётким и плавным, а глаза при длительном просмотре — менее утомлёнными. * **Стильный дизайн:** телевизор гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Снял одну звезду, так как без самсунг аккаунта работают только аналоговая антненна и входы HDMI, осиаьтные функции заблокированы.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизором очень довольны. Долго думали и выбирали, думали попробовать новые малоизвестные фирмы но, всё-таки склонились уже к привычному бренду. достаточно привычное меню и операционная система. Пользуемся только онлайн кинотеатрами, телевизионные программы смотрим только через них. долго думали о рациональности приобретения QLED, не прогадали. Хоть многие и пишут, что из бюджетного сегмента не стоит брать. Не соглашусь. Первое включение из коробки сначала опечалило, картинка размытая и не чёткая. Но после того как залез в меню и нашёл все настройки, были приятно удивлены. Фото делать смысла нет, оно не передаст насыщенность картинки. По умолчанию все настройки отключены. перевёл все настройки в авто режим, сделал тёплые цвета как для кино и о чудо. картинка чёткая и насыщенная, даже не на каналах в HD. Настроек очень много, слегка изменилось меню. Но всё очень понятно и доходчиво. Каждое меню с описанием, что нужно сделать и в какую сторону крутить. Не бойтесь, берите, не пожалеете. Производство Египет. Покупкой очень довольны. Всем рекомендую.


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