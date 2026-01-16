Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K
**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU — качество и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких и реалистичных изображений с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU. Благодаря технологии Q-LED вы получите насыщенную цветовую палитру и высокую чёткость картинки. Диагональ экрана в 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. * **Комфортный просмотр:** современные технологии делают изображение чётким и плавным, а глаза при длительном просмотре — менее утомлёнными. * **Стильный дизайн:** телевизор гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7F5AUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Снял одну звезду, так как без самсунг аккаунта работают только аналоговая антненна и входы HDMI, осиаьтные функции заблокированы.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизором очень довольны. Долго думали и выбирали, думали попробовать новые малоизвестные фирмы но, всё-таки склонились уже к привычному бренду. достаточно привычное меню и операционная система. Пользуемся только онлайн кинотеатрами, телевизионные программы смотрим только через них. долго думали о рациональности приобретения QLED, не прогадали. Хоть многие и пишут, что из бюджетного сегмента не стоит брать. Не соглашусь. Первое включение из коробки сначала опечалило, картинка размытая и не чёткая. Но после того как залез в меню и нашёл все настройки, были приятно удивлены. Фото делать смысла нет, оно не передаст насыщенность картинки. По умолчанию все настройки отключены. перевёл все настройки в авто режим, сделал тёплые цвета как для кино и о чудо. картинка чёткая и насыщенная, даже не на каналах в HD. Настроек очень много, слегка изменилось меню. Но всё очень понятно и доходчиво. Каждое меню с описанием, что нужно сделать и в какую сторону крутить. Не бойтесь, берите, не пожалеете. Производство Египет. Покупкой очень довольны. Всем рекомендую.
Отзывы о товаре Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Снял одну звезду, так как без самсунг аккаунта работают только аналоговая антненна и входы HDMI, осиаьтные функции заблокированы.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизором очень довольны. Долго думали и выбирали, думали попробовать новые малоизвестные фирмы но, всё-таки склонились уже к привычному бренду. достаточно привычное меню и операционная система. Пользуемся только онлайн кинотеатрами, телевизионные программы смотрим только через них. долго думали о рациональности приобретения QLED, не прогадали. Хоть многие и пишут, что из бюджетного сегмента не стоит брать. Не соглашусь. Первое включение из коробки сначала опечалило, картинка размытая и не чёткая. Но после того как залез в меню и нашёл все настройки, были приятно удивлены. Фото делать смысла нет, оно не передаст насыщенность картинки. По умолчанию все настройки отключены. перевёл все настройки в авто режим, сделал тёплые цвета как для кино и о чудо. картинка чёткая и насыщенная, даже не на каналах в HD. Настроек очень много, слегка изменилось меню. Но всё очень понятно и доходчиво. Каждое меню с описанием, что нужно сделать и в какую сторону крутить. Не бойтесь, берите, не пожалеете. Производство Египет. Покупкой очень довольны. Всем рекомендую.