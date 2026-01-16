Телевизор QLED Samsung 55" QE55Q7F5AUXRU черный 4K

Источник: Я ндекс Маркет

Сергей Г.



Телевизором очень довольны. Долго думали и выбирали, думали попробовать новые малоизвестные фирмы но, всё-таки склонились уже к привычному бренду. достаточно привычное меню и операционная система. Пользуемся только онлайн кинотеатрами, телевизионные программы смотрим только через них. долго думали о рациональности приобретения QLED, не прогадали. Хоть многие и пишут, что из бюджетного сегмента не стоит брать. Не соглашусь. Первое включение из коробки сначала опечалило, картинка размытая и не чёткая. Но после того как залез в меню и нашёл все настройки, были приятно удивлены. Фото делать смысла нет, оно не передаст насыщенность картинки. По умолчанию все настройки отключены. перевёл все настройки в авто режим, сделал тёплые цвета как для кино и о чудо. картинка чёткая и насыщенная, даже не на каналах в HD. Настроек очень много, слегка изменилось меню. Но всё очень понятно и доходчиво. Каждое меню с описанием, что нужно сделать и в какую сторону крутить. Не бойтесь, берите, не пожалеете. Производство Египет. Покупкой очень довольны. Всем рекомендую.