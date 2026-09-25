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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB

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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 1
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 2
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 3
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 4
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 5
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 6
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 7
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 8
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 9
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 10
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 11
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 12
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 13
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 14
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 15
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 16
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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 18
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 19
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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 24
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 25
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 26
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 27
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 28
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 29
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 30
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 31
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 32
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 33
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 23
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 24
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 25
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 26
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 27
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 28
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 29
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 30
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 31
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 32
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 33
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737417
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, компоненты подставки - 2 шт, пакет с болтами, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
22.3

Описание товара Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB

Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — безупречность в каждой сцене. Это телевизор, который сочетает передовые технологии обработки изображения и превращает каждую сцену в шедевр на 65-дюймовом экране. Технология QD-Mini LED с 384 локальными зонами затемнения обеспечивает исключительную контрастность, позволяет добиться глубокого черного цвета и невероятную детализацию, а пиковая яркость до 1200 нит совместно с HDR10+ гарантирует живую и реалистичную цветопередачу. Функция сглаживания движений делает картинку плавной и уменьшает размытость даже в самых динамичных сценах, а мощные динамики создают эффект погружения и гарантируют чистый и глубокий звук. С операционной системой Android TV Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 стал еще умнее и интереснее, предлагает доступ к множеству приложений, игр и контента и превращает телевизор в умный центр домашних развлечений. Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет идеальное решение для создания домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, компоненты подставки - 2 шт, пакет с болтами, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — безупречность в каждой сцене. Это телевизор, который сочетает передовые технологии обработки изображения и превращает каждую сцену в шедевр на 65-дюймовом экране. Технология QD-Mini LED с 384 локальными зонами затемнения обеспечивает исключительную контрастность, позволяет добиться глубокого черного цвета и невероятную детализацию, а пиковая яркость до 1200 нит совместно с HDR10+ гарантирует живую и реалистичную цветопередачу. Функция сглаживания движений делает картинку плавной и уменьшает размытость даже в самых динамичных сценах, а мощные динамики создают эффект погружения и гарантируют чистый и глубокий звук. С операционной системой Android TV Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 стал еще умнее и интереснее, предлагает доступ к множеству приложений, игр и контента и превращает телевизор в умный центр домашних развлечений. Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет идеальное решение для создания домашнего кинотеатра.
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Отзывы


Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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