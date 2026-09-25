Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/черный 4K UHD 120Hz Android TV 2GB/32GB
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — безупречность в каждой сцене. Это телевизор, который сочетает передовые технологии обработки изображения и превращает каждую сцену в шедевр на 65-дюймовом экране. Технология QD-Mini LED с 384 локальными зонами затемнения обеспечивает исключительную контрастность, позволяет добиться глубокого черного цвета и невероятную детализацию, а пиковая яркость до 1200 нит совместно с HDR10+ гарантирует живую и реалистичную цветопередачу. Функция сглаживания движений делает картинку плавной и уменьшает размытость даже в самых динамичных сценах, а мощные динамики создают эффект погружения и гарантируют чистый и глубокий звук. С операционной системой Android TV Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 стал еще умнее и интереснее, предлагает доступ к множеству приложений, игр и контента и превращает телевизор в умный центр домашних развлечений. Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет идеальное решение для создания домашнего кинотеатра.
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