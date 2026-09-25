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Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый

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Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 1
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 2
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 3
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 4
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 5
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 6
Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 1
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 2
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 3
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 4
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 5
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 6
  • Телевизор Hisense 65E7S PRO 65&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 730 руб. 
Начислим 972 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
60 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, пульт ДУ, документация, подставка, кабель питания
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.61х1х0.13
Вес, кг.
23.7

Описание товара Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый

**65' Телевизор Q-LED HISENSE 65E7S PRO — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 65E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 65E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с поддержкой HDR и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркую и детализированную картинку. * **Широкие возможности подключения:** 2 разъёма HDMI и 1 USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство использования:** поддержка Bluetooth, наличие слота CI+ и функция записи видео расширяют возможности телевизора. * **Игровые возможности:** специальный игровой режим сделает ваш игровой опыт ещё более захватывающим. * **Голосовое управление:** с голосовым помощником Amazon Alexa вы сможете управлять телевизором без помощи рук. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус; * аудиосистема 2.0 для качественного звука; * защита от детей; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Выберите телевизор HISENSE 65E7S PRO и наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми в высочайшем качестве!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, пульт ДУ, документация, подставка, кабель питания
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Описание
**65' Телевизор Q-LED HISENSE 65E7S PRO — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 65E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 65E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с поддержкой HDR и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркую и детализированную картинку. * **Широкие возможности подключения:** 2 разъёма HDMI и 1 USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство использования:** поддержка Bluetooth, наличие слота CI+ и функция записи видео расширяют возможности телевизора. * **Игровые возможности:** специальный игровой режим сделает ваш игровой опыт ещё более захватывающим. * **Голосовое управление:** с голосовым помощником Amazon Alexa вы сможете управлять телевизором без помощи рук. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус; * аудиосистема 2.0 для качественного звука; * защита от детей; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Выберите телевизор HISENSE 65E7S PRO и наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми в высочайшем качестве!
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Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый - стоимость товара 60730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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