Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"
ТВ Станция Про — новый умный телевизор Яндекса, объединивший в себе лучшие технологии телевизоров и умных колонок с Алисой. Технические характеристики делают этот продукт флагманом ТВ-линейки Яндекса. Матовый QLED-экран — 1,07 млрд цветов без бликов и искажений. Технологии HDR и МЕМС — для большей детализации изображения и плавности динамичных сцен. Объёмное трёхполосное звучание — 6 разнонаправленных динамиков мощностью 44 Вт. Интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором (NPU) — для исключительной производительности. ТВ Станция Про работает на платформе YaOS X (прежнее название Яндекс ТВ), операционной системе Smart TV для телевизоров и телевизионных приставок. Голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Доступ ко множеству фильмов и сериалов из разных онлайн-кинотеатров и приложений, сквозной поиск во всём интернете и привычные телеканалы без антенн и проводов. Ваши персонализированные подборки и рекомендации контента — всё на одном экране. Тонкий корпус — всего 4 см. В комплекте — специальный кронштейн, с помощью которого ТВ Станция Про крепится к стене вплотную, как картина.
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