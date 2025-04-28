Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Hyundai H-LED50BU7006 – это не просто ультратонкий телевизор, но ещё и полноценный медиапроигрыватель с богатым выбором дополнительных функций.Современная операционная система Android TV 11, на платформе которой работает прибор, делает возможным простую и быструю навигацию по стриминговым площадкам и воспроизведение видео в потоковом формате. Чтобы обеспечить стабильное соединение с Интернетом, устройство использует Wi-Fi или вход Ethernet для классического кабеля.Экран данной модели имеет оптимальные характеристики как для просмотра качественного кино, так и для погружения в актуальные видеоигры. Он показывает изображение с разрешением до 3840х2160 пикселей, что соответствует формату 4K Ultra HD. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц – это делает просмотр динамичных спортивных матчей и другие доступные развлечения плавными и богатыми на детали. Углы обзора телевизора составляют 178 градусов по обоим направлениям и усиливают эффект погружения в происходящее.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество картинки, точно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
отличный телик, берем уже третий.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, на андроиде, что имхо плюс, звук стандартный только - динамики среднечастотные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телик. Картинка отличная. Лёгкий для своего размера. Качество отличное. Пульт удобный, всё понятно.
Достоинства:
Комментарий:
я не специалист и не фанат, телевизор уже лет 10 не смотрю, поэтому мне кажется, что всё отлично. показывает, настраивается, звучит, свои функции выполняет. цена была приятная. менеджер в пункте выдачи был не приятным. лёгкий, сама донесла до машины, в салон зашёл отлично, ещё и прохожий мужчина вызвался помогать)) собрала, по этажам носила и настраивала сама. покупали в квартиру под сдачу.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор супер , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Качество работы выше среднего. Альтернатива на ранке за текущую стоимость отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор. Большая диагональ.Громкий звук. Доступная цена.Работает через вай фай роутер, подключается через приложение очень быстро, соединение не теряет. Пульт большой, управление простое
Достоинства:
Комментарий:
обычный телевизор, показывает нормально,один минус нет доставки
Достоинства:
Комментарий:
большой, рамок почти нет, но формат фильмов всё равно предполагает чёрные полосы сверху и снизу. очень лёгкий, довольно шустрый смарт ТВ. но пропускная способность lan не более 100 мегабит в секунду. встроенный вай-фай в 2.5 раз больше. в целом хороший телевизор, о покупке не жалею
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал 4шт. Получил в день заказа, очень удобно. Пока не устанавливал, позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
великолепный TV за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
работает уже 2 месяца. все супер. маловато качества звука только.буду брать саундбар
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой Качество изображения мне понравилось, смотрим в осном детские фильмы(волшебство на таком экране ещё более волшебное) и детективы(хорошо и четко видно мелкие детали, которые на другом телевизоре или телефоне не заметны). Звук отличный. В настройках очень прост, на первых парах основное за 20 минут сделано, но ещё много неизведаного) Надеюсь прослужит долго) Порадовала цена. Плохо, что доставки нет, "50" не так-то просто было нести одной).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телевизор. Достаточно большой. Изображение отличное. Удобство настройки отличное. Вот звук ну совсем не dolby если включать музыку ( хотя, надо полазить в настройках) . В целом, я довольна!! Отличный телевизор по отличной цене!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор!! Мы довольны! Не тупит, цвет и звук нормас
Достоинства:
Комментарий:
по звуку и картинке претензий нет, в характеристике не верно указан размер крепления Vesa 200/200, по факту 400/200
Достоинства:
Комментарий:
Пока что, на 5+!!! посмотрим как будет дальше работать
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор очень хороший. Картинка, цвета, разрешение. Нет нареканий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее изображение, прост в настройке
Достоинства:
Комментарий:
всё в порядке, работает, встал как литой
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный, своих денег стоит!В Ситилинке помогли донести! Звук отличный, качество изображения четкое, настройка лёгкая!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На самом деле сложно поставить оценку данному телевизору. С одной стороны за свои день это вполне себе хороший телевизор, который имеет большую диагональ экрана и приемлемо качество изображения. С другой, через 2-3 года он начнёт достаточно сильно тормозить, потому что некоторая задержка в отзыве уже чувствуется. Из явных плюсов можно выделить конечно же цену, диагональ экрана, разрешение, металлические ножки. Из минусов: не сильно высокая производительность и отсутствие блютус пульта (не критично, но было бы удобнее). В целом, я бы сказал что в сочетании со своей ценой, это неплохой и большой экран для подключения к мини пк. Заказ доставили очень быстро, видимо повезло что он уже был в пункте выдачи продавца
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Отлично и надежно упакован, свежий, качество изображения идеальное. Брали на подарок бабушке. Она довольна и рекомендует к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Классный телек, простое понятное меню, хорошее изображение
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество картинки, точно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
отличный телик, берем уже третий.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, на андроиде, что имхо плюс, звук стандартный только - динамики среднечастотные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телик. Картинка отличная. Лёгкий для своего размера. Качество отличное. Пульт удобный, всё понятно.
Достоинства:
Комментарий:
я не специалист и не фанат, телевизор уже лет 10 не смотрю, поэтому мне кажется, что всё отлично. показывает, настраивается, звучит, свои функции выполняет. цена была приятная. менеджер в пункте выдачи был не приятным. лёгкий, сама донесла до машины, в салон зашёл отлично, ещё и прохожий мужчина вызвался помогать)) собрала, по этажам носила и настраивала сама. покупали в квартиру под сдачу.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор супер , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Качество работы выше среднего. Альтернатива на ранке за текущую стоимость отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор. Большая диагональ.Громкий звук. Доступная цена.Работает через вай фай роутер, подключается через приложение очень быстро, соединение не теряет. Пульт большой, управление простое
Достоинства:
Комментарий:
обычный телевизор, показывает нормально,один минус нет доставки
Достоинства:
Комментарий:
большой, рамок почти нет, но формат фильмов всё равно предполагает чёрные полосы сверху и снизу. очень лёгкий, довольно шустрый смарт ТВ. но пропускная способность lan не более 100 мегабит в секунду. встроенный вай-фай в 2.5 раз больше. в целом хороший телевизор, о покупке не жалею
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал 4шт. Получил в день заказа, очень удобно. Пока не устанавливал, позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
великолепный TV за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
работает уже 2 месяца. все супер. маловато качества звука только.буду брать саундбар
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой Качество изображения мне понравилось, смотрим в осном детские фильмы(волшебство на таком экране ещё более волшебное) и детективы(хорошо и четко видно мелкие детали, которые на другом телевизоре или телефоне не заметны). Звук отличный. В настройках очень прост, на первых парах основное за 20 минут сделано, но ещё много неизведаного) Надеюсь прослужит долго) Порадовала цена. Плохо, что доставки нет, "50" не так-то просто было нести одной).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телевизор. Достаточно большой. Изображение отличное. Удобство настройки отличное. Вот звук ну совсем не dolby если включать музыку ( хотя, надо полазить в настройках) . В целом, я довольна!! Отличный телевизор по отличной цене!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор!! Мы довольны! Не тупит, цвет и звук нормас
Достоинства:
Комментарий:
по звуку и картинке претензий нет, в характеристике не верно указан размер крепления Vesa 200/200, по факту 400/200
Достоинства:
Комментарий:
Пока что, на 5+!!! посмотрим как будет дальше работать
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор очень хороший. Картинка, цвета, разрешение. Нет нареканий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее изображение, прост в настройке
Достоинства:
Комментарий:
всё в порядке, работает, встал как литой
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный, своих денег стоит!В Ситилинке помогли донести! Звук отличный, качество изображения четкое, настройка лёгкая!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На самом деле сложно поставить оценку данному телевизору. С одной стороны за свои день это вполне себе хороший телевизор, который имеет большую диагональ экрана и приемлемо качество изображения. С другой, через 2-3 года он начнёт достаточно сильно тормозить, потому что некоторая задержка в отзыве уже чувствуется. Из явных плюсов можно выделить конечно же цену, диагональ экрана, разрешение, металлические ножки. Из минусов: не сильно высокая производительность и отсутствие блютус пульта (не критично, но было бы удобнее). В целом, я бы сказал что в сочетании со своей ценой, это неплохой и большой экран для подключения к мини пк. Заказ доставили очень быстро, видимо повезло что он уже был в пункте выдачи продавца
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Отлично и надежно упакован, свежий, качество изображения идеальное. Брали на подарок бабушке. Она довольна и рекомендует к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Классный телек, простое понятное меню, хорошее изображение