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Телевизор Asano 50" 50LU8120T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 50" 50LU8120T

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Телевизор Asano 50&quot; 50LU8120T - фото 2
Телевизор Asano 50&quot; 50LU8120T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 50&quot; 50LU8120T - фото 1
  • Телевизор Asano 50&quot; 50LU8120T - фото 2
  • Телевизор Asano 50&quot; 50LU8120T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554895
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Аксессуары для Телевизор Asano 50" 50LU8120T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.8х0.15
Вес, кг.
12.3

Описание товара Телевизор Asano 50" 50LU8120T

Телевизор ASANO 50LU8120T воплощает стильный дизайн, высокое качество изображения и реалистичное звучание. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 127 см. Разрешение экрана 4K UHD.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 50" 50LU8120T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор ASANO 50LU8120T воплощает стильный дизайн, высокое качество изображения и реалистичное звучание. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 127 см. Разрешение экрана 4K UHD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 50" 50LU8120T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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