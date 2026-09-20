Телевизор Asano 50" 50LU8120T
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554895
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.8х0.15
Вес, кг.
12.3
Описание товара Телевизор Asano 50" 50LU8120T
Телевизор ASANO 50LU8120T воплощает стильный дизайн, высокое качество изображения и реалистичное звучание. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 127 см. Разрешение экрана 4K UHD.
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Телевизор ASANO 50LU8120T воплощает стильный дизайн, высокое качество изображения и реалистичное звучание. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 127 см. Разрешение экрана 4K UHD.
Телевизор Asano 50" 50LU8120T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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