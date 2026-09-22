Top.Mail.Ru
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730233
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.7х0.28
Вес, кг.
11.5

Описание товара Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

Телевизоры BBK с диагональю 50 дюймов и разрешением экрана 3840x2160 представляют собой современное решение для каждой гостиной. Модель оснащена передовой технологией QLED, обеспечивающей насыщенные цвета и высокую яркость изображения, что позволяет наслаждаться непревзойденным качеством картинки в разрешении 4K UHD. Телевизор поддерживает различные цифровые тюнеры, в том числе DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2, что обеспечивает широкий выбор телеканалов и стабильное качество приема сигнала. Операционная система Android TV и функции Smart TV расширяют возможности устройства, позволяя пользоваться разнообразными приложениями и смотреть потоковое видео через интернет. Поддержка Wi-Fi позволяет подключаться к домашней сети и использовать все возможности Smart TV без лишних проводов. Эта модель изготавливается в России и отличается стильным черным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер. Вес без подставки составляет 8,2 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки. Телевизор обладает частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение движения в динамичных сценах. Аудиосистема с выходной суммарной мощностью 16 Вт обеспечивает чистый и мощный звук, заполняя пространство насыщенными и объемными звуковыми эффектами. Телевизоры BBK — это сочетание передовых технологий, современного дизайна и доступной цены, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры BBK с диагональю 50 дюймов и разрешением экрана 3840x2160 представляют собой современное решение для каждой гостиной. Модель оснащена передовой технологией QLED, обеспечивающей насыщенные цвета и высокую яркость изображения, что позволяет наслаждаться непревзойденным качеством картинки в разрешении 4K UHD. Телевизор поддерживает различные цифровые тюнеры, в том числе DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2, что обеспечивает широкий выбор телеканалов и стабильное качество приема сигнала. Операционная система Android TV и функции Smart TV расширяют возможности устройства, позволяя пользоваться разнообразными приложениями и смотреть потоковое видео через интернет. Поддержка Wi-Fi позволяет подключаться к домашней сети и использовать все возможности Smart TV без лишних проводов. Эта модель изготавливается в России и отличается стильным черным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер. Вес без подставки составляет 8,2 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки. Телевизор обладает частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение движения в динамичных сценах. Аудиосистема с выходной суммарной мощностью 16 Вт обеспечивает чистый и мощный звук, заполняя пространство насыщенными и объемными звуковыми эффектами. Телевизоры BBK — это сочетание передовых технологий, современного дизайна и доступной цены, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...