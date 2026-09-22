Top.Mail.Ru
Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 43Q67H 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульта ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.03х0.63х0.12
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

Телевизор Skyworth 43Q67H — это модерн?модель с 43?дюймовым QLED?экраном и безрамочным дизайном, сочетающая компактность, умный функционал и качественное изображение — идеальный выбор для гостиной, спальни или кабинета. Удобное управление Устройство работает под управлением Google TV и поддерживает голосовой поиск через Google Assistant. Удобный Bluetooth?пульт и встроенный Chromecast позволяют быстро запускать приложения, просматривать контент и транслировать видео с мобильных устройств — всё интуитивно и удобно. Чёткое изображение и защита зрения Экран с разрешением 4 K UHD (3840?2160) обеспечивает яркую, детализированную картинку с широкими углами обзора. Технологии Flicker Free и Low Blue Light с матовым покрытием экрана снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный просмотр даже при длительном использовании. Частота обновления 50/60 Гц создаёт плавную и естественную картинку. Объёмный звук и мультимедиа Встроенная акустика мощностью 2?8 Вт с поддержкой Dolby Digital создаёт качественный и объёмный звук, достаточный для комфортного просмотра фильмов и сериалов. Поддерживается формат Dolby Digital Plus для улучшенного звучания. Функциональность и комфорт Телевизор оснащён эфирным и кабельным ТВ (DVB?T2/T/C) и функциями записи эфира (TimeShift), таймером сна и родительским контролем. В комплект входят два HDMI?входа, два USB?разъёма, оптический аудиовыход, AV?вход и Ethernet?порт — всё для удобного подключения приставок, накопителей и саундбаров.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульта ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 43Q67H — это модерн?модель с 43?дюймовым QLED?экраном и безрамочным дизайном, сочетающая компактность, умный функционал и качественное изображение — идеальный выбор для гостиной, спальни или кабинета. Удобное управление Устройство работает под управлением Google TV и поддерживает голосовой поиск через Google Assistant. Удобный Bluetooth?пульт и встроенный Chromecast позволяют быстро запускать приложения, просматривать контент и транслировать видео с мобильных устройств — всё интуитивно и удобно. Чёткое изображение и защита зрения Экран с разрешением 4 K UHD (3840?2160) обеспечивает яркую, детализированную картинку с широкими углами обзора. Технологии Flicker Free и Low Blue Light с матовым покрытием экрана снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный просмотр даже при длительном использовании. Частота обновления 50/60 Гц создаёт плавную и естественную картинку. Объёмный звук и мультимедиа Встроенная акустика мощностью 2?8 Вт с поддержкой Dolby Digital создаёт качественный и объёмный звук, достаточный для комфортного просмотра фильмов и сериалов. Поддерживается формат Dolby Digital Plus для улучшенного звучания. Функциональность и комфорт Телевизор оснащён эфирным и кабельным ТВ (DVB?T2/T/C) и функциями записи эфира (TimeShift), таймером сна и родительским контролем. В комплект входят два HDMI?входа, два USB?разъёма, оптический аудиовыход, AV?вход и Ethernet?порт — всё для удобного подключения приставок, накопителей и саундбаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...