Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 43Q67H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Телевизор Skyworth 43Q67H — это модерн?модель с 43?дюймовым QLED?экраном и безрамочным дизайном, сочетающая компактность, умный функционал и качественное изображение — идеальный выбор для гостиной, спальни или кабинета. Удобное управление Устройство работает под управлением Google TV и поддерживает голосовой поиск через Google Assistant. Удобный Bluetooth?пульт и встроенный Chromecast позволяют быстро запускать приложения, просматривать контент и транслировать видео с мобильных устройств — всё интуитивно и удобно. Чёткое изображение и защита зрения Экран с разрешением 4 K UHD (3840?2160) обеспечивает яркую, детализированную картинку с широкими углами обзора. Технологии Flicker Free и Low Blue Light с матовым покрытием экрана снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный просмотр даже при длительном использовании. Частота обновления 50/60 Гц создаёт плавную и естественную картинку. Объёмный звук и мультимедиа Встроенная акустика мощностью 2?8 Вт с поддержкой Dolby Digital создаёт качественный и объёмный звук, достаточный для комфортного просмотра фильмов и сериалов. Поддерживается формат Dolby Digital Plus для улучшенного звучания. Функциональность и комфорт Телевизор оснащён эфирным и кабельным ТВ (DVB?T2/T/C) и функциями записи эфира (TimeShift), таймером сна и родительским контролем. В комплект входят два HDMI?входа, два USB?разъёма, оптический аудиовыход, AV?вход и Ethernet?порт — всё для удобного подключения приставок, накопителей и саундбаров.
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