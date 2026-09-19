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Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный

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Телевизор Polarline 50&quot; 50PU11TC-SM черный - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
  • Телевизор Polarline 50&quot; 50PU11TC-SM черный - фото 1
  • Телевизор Polarline 50&quot; 50PU11TC-SM черный - фото 2
  • Телевизор Polarline 50&quot; 50PU11TC-SM черный - фото 3
  • Телевизор Polarline 50&quot; 50PU11TC-SM черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425846
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Аксессуары для Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+, стерео аудио
Поддержка телевизионных стандартов
SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
15.3

Описание товара Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный

Телевизор LED Polarline 50PU11TC-SM впечатляет своим большим (50? (127 см)) экраном, изображение на котором воспроизводится в формате Ultra HD (4K) 2160p. Технология HDR и высокая степень контрастности обеспечивают очень реалистичные цвета и детализацию картинки. А широкие углы обзора (178°/178°) сохраняют изображение четким при взгляде на экран сбоку, сверху или снизу. Объемный звук из встроенных динамиков полностью увлекает в происходящее на экране. 4-ядерный процессор и ОС Android (AOSP) делают телевизор более функциональным и «умным». В телевизоре LED Polarline 50PU11TC-SM имеются модули Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем Ethernet. Они позволяют подключать телевизор к интернету, а также синхронизировать с ним смартфоны, наушники, мыши. Для просмотра кабельных каналов есть встроенные цифровые тюнеры. Воспроизведение с внешних носителей осуществляется посредством их подключения в порт USB. Поддержка технологии HDMI CEC позволяет использовать один пульт для управления телевизором и подключенными к нему устройствами.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+, стерео аудио
Поддержка телевизионных стандартов
SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
92
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Polarline 50PU11TC-SM впечатляет своим большим (50? (127 см)) экраном, изображение на котором воспроизводится в формате Ultra HD (4K) 2160p. Технология HDR и высокая степень контрастности обеспечивают очень реалистичные цвета и детализацию картинки. А широкие углы обзора (178°/178°) сохраняют изображение четким при взгляде на экран сбоку, сверху или снизу. Объемный звук из встроенных динамиков полностью увлекает в происходящее на экране. 4-ядерный процессор и ОС Android (AOSP) делают телевизор более функциональным и «умным». В телевизоре LED Polarline 50PU11TC-SM имеются модули Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем Ethernet. Они позволяют подключать телевизор к интернету, а также синхронизировать с ним смартфоны, наушники, мыши. Для просмотра кабельных каналов есть встроенные цифровые тюнеры. Воспроизведение с внешних носителей осуществляется посредством их подключения в порт USB. Поддержка технологии HDMI CEC позволяет использовать один пульт для управления телевизором и подключенными к нему устройствами.
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Отзывы


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