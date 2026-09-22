Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый
Телевизор Polarline — это стильное и технологичное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлекательного пространства. С диагональю экрана 50 дюймов (127 см) и высоким разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD), он обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. QLED технология подсветки экрана гарантирует насыщенные цвета и впечатляющую контрастность, делая каждый просмотр более захватывающим. Polarline оборудован тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения различных устройств, что позволяет расширить мультимедийные возможности телевизора. Это идеальный выбор для геймеров и киноманов, которые ценят удобство и высокое качество изображения. Телевизор также поддерживает функции Smart TV на базе операционной системы Android TV, которая предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов потокового видео. Наслаждайтесь любимыми шоу, фильмами и музыкой прямо на большом экране. Отличаясь элегантным черным цветом и современным дизайном, телевизор Polarline не только предоставляет превосходные технические характеристики, но и стильно дополнит любой интерьер. Вес без подставки составляет 9 кг, а с подставкой — 9,2 кг, что делает его удобным для размещения в любом помещении. С частотой обновления 60 Гц, Polarline обеспечивает плавное и четкое воспроизведение динамичных сцен, будь то спортивные передачи, боевики или видеоигры. Это достойный выбор для тех, кто ищет баланс между инновациями и комфортом просмотра.
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