Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный
Телевизор Haier с диагональю 43 дюйма (108 см) идеально впишется в современный интерьер благодаря стильному чёрному цвету и лёгкому весу — всего 6,2 кг без подставки. Яркое 4К UHD разрешение (3840х2160) и экран на технологии Direct LED подарят насыщенное изображение, а частота 60 Гц обеспечит плавность движений в ваших любимых фильмах и передачах. Мощная аудиосистема на 20 Вт наполнит комнату чистым, объёмным звуком. Haier объединяет функциональность и комфорт: операционная система Android TV и поддержка Smart TV дают доступ к онлайн-контенту и приложениям. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi и цифровым тюнерам DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы получаете свободу выбора источников вещания. Энергопотребление в 120 Вт оптимально для такого размера экрана, а производство в России гарантирует адаптацию к местным стандартам.
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