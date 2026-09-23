Телевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
19.6
Описание товара Телевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
LG 55QNED83B6A — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии AMD FreeSync Premium, VRR и ALLM. Частота обновления 120 Гц с ускорением до 144 Гц. Оснащен тремя портами HDMI, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
LG 55QNED83B6A — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии AMD FreeSync Premium, VRR и ALLM. Частота обновления 120 Гц с ускорением до 144 Гц. Оснащен тремя портами HDMI, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Телевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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