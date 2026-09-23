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Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 1
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Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 75P6K 75&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 490 руб. 
Начислим 984 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737948
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Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
61 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный

? Увидеть каждую деталь Технология HDR (High Dynamic Range) обеспечивает улучшенную яркость, глубокие тени и насыщенные цвета. Наслаждайтесь изображением в том виде, как его задумывали создатели — с максимальной реалистичностью и детализацией. ? Мир цвета без границ Эксклюзивная технология Dynamic Color Enhancement от TCL автоматически усиливает цветовую насыщенность с помощью фирменного алгоритма, расширяя палитру и создавая более яркое и премиальное изображение. ? Интеллектуальный процессор AiPQ Собственный чип AiPQ от TCL использует уникальные алгоритмы настройки качества изображения. Он обладает интеллектуальным восприятием контента и выполняет пиксельные коррекции для максимально реалистичной и чёткой картинки. ? Интеллектуальные улучшения изображения: ? Ai Clarity — повышает чёткость изображения за счёт апскейлинга низкого разрешения и точного шумоподавления. ? Ai Color — воспроизводит цвета так, как их видит человеческий глаз, точно настраивая объём, насыщенность и контраст. ? Ai HDR — интеллектуально обрабатывает различные HDR-форматы, отображая цвета и яркость в соответствии с замыслом авторов контента. ? Ai Contrast — динамически регулирует контрастность в зависимости от сцены, делая изображение более глубоким и насыщенным деталями. ? HVA-панель собственного производства от TCL обеспечивает улучшенный контраст, снижает блики и ореолы, обеспечивая чёткое изображение даже при внешнем освещении. ? Объёмный звук с Dolby Audio Ощутите эффект присутствия с технологией Dolby Audio — кристально чистый звук, разборчивые диалоги и насыщенные детали. Ваши любимые фильмы, сериалы и спортивные трансляции зазвучат по-новому. ? Поддержка HDMI 2.1 и низкая задержка Благодаря низкому input lag и быстрой откликке, телевизор отлично подходит для геймеров. Автоматическая активация игровых настроек делает каждую сессию максимально плавной и отзывчивой. ? Больше памяти — больше возможностей Увеличенная память — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной — обеспечивает быструю работу интерфейса и позволяет устанавливать больше приложений и контента. ? Забота о глазах Система защиты зрения включает снижение синего света, отсутствие мерцания и оптимизацию естественного освещения, обеспечивая комфорт при длительном просмотре фильмов и игр.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Описание
? Увидеть каждую деталь Технология HDR (High Dynamic Range) обеспечивает улучшенную яркость, глубокие тени и насыщенные цвета. Наслаждайтесь изображением в том виде, как его задумывали создатели — с максимальной реалистичностью и детализацией. ? Мир цвета без границ Эксклюзивная технология Dynamic Color Enhancement от TCL автоматически усиливает цветовую насыщенность с помощью фирменного алгоритма, расширяя палитру и создавая более яркое и премиальное изображение. ? Интеллектуальный процессор AiPQ Собственный чип AiPQ от TCL использует уникальные алгоритмы настройки качества изображения. Он обладает интеллектуальным восприятием контента и выполняет пиксельные коррекции для максимально реалистичной и чёткой картинки. ? Интеллектуальные улучшения изображения: ? Ai Clarity — повышает чёткость изображения за счёт апскейлинга низкого разрешения и точного шумоподавления. ? Ai Color — воспроизводит цвета так, как их видит человеческий глаз, точно настраивая объём, насыщенность и контраст. ? Ai HDR — интеллектуально обрабатывает различные HDR-форматы, отображая цвета и яркость в соответствии с замыслом авторов контента. ? Ai Contrast — динамически регулирует контрастность в зависимости от сцены, делая изображение более глубоким и насыщенным деталями. ? HVA-панель собственного производства от TCL обеспечивает улучшенный контраст, снижает блики и ореолы, обеспечивая чёткое изображение даже при внешнем освещении. ? Объёмный звук с Dolby Audio Ощутите эффект присутствия с технологией Dolby Audio — кристально чистый звук, разборчивые диалоги и насыщенные детали. Ваши любимые фильмы, сериалы и спортивные трансляции зазвучат по-новому. ? Поддержка HDMI 2.1 и низкая задержка Благодаря низкому input lag и быстрой откликке, телевизор отлично подходит для геймеров. Автоматическая активация игровых настроек делает каждую сессию максимально плавной и отзывчивой. ? Больше памяти — больше возможностей Увеличенная память — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной — обеспечивает быструю работу интерфейса и позволяет устанавливать больше приложений и контента. ? Забота о глазах Система защиты зрения включает снижение синего света, отсутствие мерцания и оптимизацию естественного освещения, обеспечивая комфорт при длительном просмотре фильмов и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный - данный товар вы можете купить по цене 61490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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