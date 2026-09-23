Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
? Увидеть каждую деталь Технология HDR (High Dynamic Range) обеспечивает улучшенную яркость, глубокие тени и насыщенные цвета. Наслаждайтесь изображением в том виде, как его задумывали создатели — с максимальной реалистичностью и детализацией. ? Мир цвета без границ Эксклюзивная технология Dynamic Color Enhancement от TCL автоматически усиливает цветовую насыщенность с помощью фирменного алгоритма, расширяя палитру и создавая более яркое и премиальное изображение. ? Интеллектуальный процессор AiPQ Собственный чип AiPQ от TCL использует уникальные алгоритмы настройки качества изображения. Он обладает интеллектуальным восприятием контента и выполняет пиксельные коррекции для максимально реалистичной и чёткой картинки. ? Интеллектуальные улучшения изображения: ? Ai Clarity — повышает чёткость изображения за счёт апскейлинга низкого разрешения и точного шумоподавления. ? Ai Color — воспроизводит цвета так, как их видит человеческий глаз, точно настраивая объём, насыщенность и контраст. ? Ai HDR — интеллектуально обрабатывает различные HDR-форматы, отображая цвета и яркость в соответствии с замыслом авторов контента. ? Ai Contrast — динамически регулирует контрастность в зависимости от сцены, делая изображение более глубоким и насыщенным деталями. ? HVA-панель собственного производства от TCL обеспечивает улучшенный контраст, снижает блики и ореолы, обеспечивая чёткое изображение даже при внешнем освещении. ? Объёмный звук с Dolby Audio Ощутите эффект присутствия с технологией Dolby Audio — кристально чистый звук, разборчивые диалоги и насыщенные детали. Ваши любимые фильмы, сериалы и спортивные трансляции зазвучат по-новому. ? Поддержка HDMI 2.1 и низкая задержка Благодаря низкому input lag и быстрой откликке, телевизор отлично подходит для геймеров. Автоматическая активация игровых настроек делает каждую сессию максимально плавной и отзывчивой. ? Больше памяти — больше возможностей Увеличенная память — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной — обеспечивает быструю работу интерфейса и позволяет устанавливать больше приложений и контента. ? Забота о глазах Система защиты зрения включает снижение синего света, отсутствие мерцания и оптимизацию естественного освещения, обеспечивая комфорт при длительном просмотре фильмов и игр.
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