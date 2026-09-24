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Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка

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Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка - фото 1
Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hekla
Альбом (сингл)
A
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка - фото 1
  • Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721822
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760042105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hekla
Альбом (сингл)
A
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hatur, Hring 4.22, Muddle, Heyr Himna Smi?ur, Arms, Allt Gull Sem Gl?ir, A Way, Felum, Slit, Stundum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка

Эксклюзив от Groove Dis. Уникально красивый дебютный альбом для сольного исполнения на терменвоксе и вокала, идеально передающий мрачные, завораживающие мелодии её родной Исландии в сочетании с электронной музыкой её нового дома, Берлина, создавая захватывающее, потустороннее впечатление на протяжении 38 минут. Винил 180 г

Отзывы о товаре Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760042105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hekla
Альбом (сингл)
A
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hatur, Hring 4.22, Muddle, Heyr Himna Smi?ur, Arms, Allt Gull Sem Gl?ir, A Way, Felum, Slit, Stundum
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эксклюзив от Groove Dis. Уникально красивый дебютный альбом для сольного исполнения на терменвоксе и вокала, идеально передающий мрачные, завораживающие мелодии её родной Исландии в сочетании с электронной музыкой её нового дома, Берлина, создавая захватывающее, потустороннее впечатление на протяжении 38 минут. Винил 180 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hekla - A (5053760042105) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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