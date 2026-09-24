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Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка

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Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка - фото 1
Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Roland Tings
Альбом (сингл)
Roland Tings
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170535565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Roland Tings
Альбом (сингл)
Roland Tings
Жанр
Диско
Трек-лист
Coming Up For Air, Who U Love, Human Knowledge, Observatory, Floating On A Salt Lake, Endless Race, Devotion, Cultural Canal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming Up For Air, Who U Love, Human Knowledge, Observatory, Floating On A Salt Lake, Endless Race, Devotion, Cultural Canal

Отзывы о товаре Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170535565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Roland Tings
Альбом (сингл)
Roland Tings
Жанр
Диско
Трек-лист
Coming Up For Air, Who U Love, Human Knowledge, Observatory, Floating On A Salt Lake, Endless Race, Devotion, Cultural Canal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming Up For Air, Who U Love, Human Knowledge, Observatory, Floating On A Salt Lake, Endless Race, Devotion, Cultural Canal
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Tings - Roland Tings (0827170535565) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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